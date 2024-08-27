Aug. 27 election results for the Tulsa area
Here are unofficial Aug. 27 election results for the Tulsa area. Next to each candidate’s name is the percentage of the vote they garnered rounded to the nearest percentage, followed by total votes cast in the race. The ▸ symbol indicates a winning candidate. Races without winners will go to a Nov. 5 runoff.
Legislative, district, and county officers
STATE SENATOR - DISTRICT 33 - REPUBLICAN
▸CHRISTI GILLESPIE: 55%
SHELLEY GWARTNEY: 45%
Total votes: 4,726
STATE REPRESENTATIVE - DISTRICT 98 - REPUBLICAN
DEAN DAVIS: 49%
▸ GABE WOOLLEY: 51%
Total votes: 2,480
COUNTY COMMISSIONER DISTRICT NO. 2 - DEMOCRAT
SARAH ELIZABETH GRAY: 55%
MARIA VELIZ BARNES: 45%
Total votes: 11,216
COUNTY COMMISSIONER DISTRICT NO. 2 - REPUBLICAN
LONNIE SIMS: 60%
MELISSA MYERS: 41%
Total votes: 13,163
City of Sand Springs
PROPOSITION FOR AGREEMENT WITH PSO
▸YES: 72%
NO: 28%
Total votes: 1,398
City of Tulsa
MAYOR
CASEY BRADFORD: 1%
BRENT L. VANNORMAN: 32%
KALEB HOOSIER: 0%
JOHN JOLLEY: 1%
PAUL TAY: 0%
MONROE NICHOLS: 33%
KAREN KEITH: 33%
Total votes: 56,585
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 1
ANGELA K. CHAMBERS: 33%
▸VANESSA HALL-HARPER: 67%
Total votes: 4,686
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 2
STEPHANIE REISDORPH: 20%
ANTHONY ARCHIE: 42%
RHENE D RITTER: 18%
AARON L BISOGNO: 10%
W.R. CASEY JR.: 11%
Total votes: 3,980
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 3
▸ JACKIE DUTTON: 54%
SUSAN FREDERICK: 46%
Total votes: 2,401
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 4
AARON GRIFFITH: 23%
▸LAURA BELLIS: 77%
Total votes: 8,332
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 5
ALICIA ANDREWS: 36%
▸KAREN GILBERT: 64%
Total votes: 4,780
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 6
URIAH I DAVIS: 30%
▸ CHRISTIAN BENGEL: 70%
Total votes: 2,992
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 7
LORI DECTER WRIGHT: 49%
MARGIE ALFONSO: 8%
EDDIE HUFF: 44%
Total votes: 5,204
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 8
▸PHIL LAKIN: 69%
CHRIS CONE: 31%
Total votes: 10,441
COUNCILMEMBER - COUNCIL DISTRICT 9
JAYME FOWLER: 28%
JULIE DUNBAR: 17%
CAROL BUSH: 42%
MATTHEW NELSON: 7%
LEEANN CROSBY: 6%
Total votes: 10,318
PROPOSITION NO. 1, 2024 PROPOSED CITY CHARTER AMENDMENT - CITY COUNCILORS' SALARIES
▸YES: 63%
NO: 37%
Total votes: 55,656
PROPOSITION NO. 2, 2024 PROPOSED CITY CHARTER AMENDMENT - CITY AUDITOR'S SALARY
▸YES: 57%
NO: 43%
Total votes: 55,609
Collinsville Public Schools
PROPOSITION NO. 1
▸YES: 76%
NO: 25%
Total votes: 1,706
PROPOSITION NO. 2
▸YES: 77%
NO: 23%
Total votes: 1,710