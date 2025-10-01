Colombia: la cuna de la cumbia

Karla Gachet / Grupos gaiteros, bailarines y público en general, desfilan hacia el cementerio de San Jacinto, Colombia, el 14 de agosto de 2022.

Esta cobertura es parte de una serie especial, Cumbia across Latin America, un reportaje visual que abarca seis países y cubre a las personas, lugares y culturas que mantienen vivo este género musical.

Todo baile fue visto como rebelde en tiempos de la colonia. La costa caribeña de Colombia vio nacer la cumbia, en el sistema fluvial de la depresión momposina y en los Montes de María. Durante la colonización de América en el siglo XVI, llegaron miles de personas esclavizadas desde el continente africano al puerto de Cartagena. Forzadas a dejar su tierra, trajeron su música, sus tambores religiosos y su espiritualidad. Estos tambores también se usaron para enviar mensajes secretos durante los procesos de cimarronaje.

Ivan Kashinsky / De izquierda a derecha, Diomar Trigos, Esneider Páez, Humberto Cañizares y Sebastián Suárez se encuentran en la calle después de participar en el Desfile Pocabuyano en El Banco, Magdalena, Colombia, durante el Festival Nacional de la Cumbia, el 15 de octubre de 2022. Representan a la pueblo de San Alberto, Cesar, y visten ropa tradicional de cumbia.



Karla Gachet / Trabajadores descargan arena en el muelle El Cesar, en El Banco, Colombia, el 8 de agosto de 2022.

Ivan Kashinsky / José Benito Mendoza canta cumbias a las personas que se reúnen a orillas del río Magdalena en El Banco, Magdalena, Colombia, el 7 de agosto de 2022.

La región de ciénagas también era territorio de muchas culturas indígenas, hoy conocidas como "anfibias" por su cercanía al agua. Se dice que estas culturas usaban flautas hechas de huesos en ritos ceremoniales. En los Montes de María, donde habitaban otros pueblos indígenas, se han encontrado pequeñas estatuillas de figuras humanas con instrumentos semejantes a una gaita, también conocida como chuana. La vestimenta usada en el baile tradicional, la trova, el baile en pareja y el idioma de las canciones son ejemplos de la influencia europea. Los instrumentos musicales de esta región están hechos de la tierra, simulando a los pájaros que vuelan a orillas de los ríos, el caer de la lluvia o el latir de un corazón.

Ivan Kashinksy / Carlos Casas Serrano fabrica un tambor alegre, tambor tradicional usado en cumbia, en el taller de Colilo Lara, el 12 de agosto de 2022, en San Jacinto, Bolívar, Colombia, durante el Festival Nacional Auntóctono de Gaitas.

Karla Gachet / Retrato de Orlando José Blanco Álvarez y su tambor alegre el 12 de agosto de 2022, durante el Festival Nacional Autóctono de Gaitas en San Jacinto, Colombia.

Karla Gachet / Cientos de participantes, bailarines, músicos y reinas desfilan por la ciudad de El Banco, Magdalena, Colombia, durante el Festival Nacional de la Cumbia José Barros Palomino 2022.

Ivan Kashinskhy / Yojan David Laguna Ospino y Jakelin Guillen Epalza, ambos de 11 años, del grupo de danza Costa Azul Danza Indio Manzos, posan en la comunidad de Playa Blanca, en Guamal, cerca de El Banco, Magdalena, Colombia, el 6 de agosto de 2022.

Ivan Kashinksy / Melgen Meléndez Baena, bailarín de cumbia de Barranquilla, levanta la mano mientras Cristóbal Pérez Santos, de 72 años, observa desde su silla de ruedas el desfile de grupos de gaiteros y bailarines que recorren el pueblo y luego se dirigen al cementerio para rendir homenaje a los gaiteros fallecidos, el 14 de agosto de 2022, en San Jacinto, Bolívar, Colombia.

Karla Gachet / El conjunto de gaitas Son de Quitasol practica el 13 de agosto de 2022, durante el Festival Nacional Autóctono de Gaitas de San Jacinto. Una de las escuelas locales fue utilizada por los músicos provenientes de otros lugares como lugar para dormir.



Ivan Kashinsky / Yieson Landero, nieto del legendario compositor de cumbia Andrés Landero, graba una canción de cumbia en Estudio Mastil Récords el 12 de agosto de 2022 en San Jacinto, Bolívar, Colombia, durante el Festival Nacional Autóctono de Gaitas.

Ivan Kashinsky / El pescador José Benito Africano Mendoza posa con su guitarra en su casa en El Banco, Magdalena, Colombia, el 7 de agosto de 2022.

Emilia Reyes Salgado, alias "La Burgos La Meya", es una de las mejores cantadoras de bullerengue de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. A media hora de ella, en Arjona, vive Petrona Martínez, ganadora del Latin Grammy a mejor álbum folclórico con Ancestras, y en María La Baja está Pabla Flores, que viene de un linaje de cantadoras y tiene una escuela en honor a su madre, pues fue quien le enseñó a cantar. Las raíces africanas de la cumbia no solo son sus instrumentos de percusión: tambor alegre, llamador y tambora, sino también las voces de lxs ancestrxs que se expresan en los bailes cantados de la región. Las mujeres negras y afrodescendientes en Colombia están en el corazón de estos cantos y transmiten este legado de generación en generación.

Karla Gachet / Ana Regina Ardila Matos posa para un retrato en su pueblo natal de San Martín de Loba, en el departamento de Bolívar, Colombia, el 5 de agosto de 2022. Ardila es cantadora de un ritmo llamado tambora, que utiliza los mismos instrumentos que la cumbia y está estrechamente relacionado con ella. Proviene de una tradición de cantadoras, mujeres que componen canciones sobre la vida cotidiana y las transmiten por tradición oral.

Karla Gachet / Elida Cañates trenza extensiones en el cabello de Suleidis Villegas, el 4 de agosto de 2022, en Palenque de San Basilio, Colombia. El estilo específico se llama "caminos".

Karla Gachet / Una fiesta en el barrio El Cesar de El Banco, Colombia, el 7 de agosto de 2022, en celebración de la posesión del presidente colombiano Gustavo Petro. El vecindario se reunió para bailar cumbia frente al muelle.

Ivan Kashinsky / El amanecer ilumina el muelle y el río Magdalena en El Banco, Magdalena, Colombia, el 9 de agosto de 2022. La cultura de la zona, incluida la cumbia, está profundamente ligada al río y a los pescadores.

San Jacinto, asentado en los Montes de Maria, es el epicentro de la música de gaita y de los ahora famosos Gaiteros de San Jacinto y de la cumbia de Andrés Landero, uno de los acordeonistas más queridos de latinoamérica. También fue en su momento territorio de las FARC (Frente Armado Revolucionario de Colombia). Se dice que la guerrilla abría paso a los músicos si enseñaban sus instrumentos. En medio de una guerra civil que duró más de medio siglo, la gaita, una flauta prehispánica hecha del corazón de un cactus y la pluma de un pato, se convirtió en su momento en un símbolo de paz. Estos son los aires indígenas que le soplan vida a la cumbia.

Jose Benito Barros oriundo de El Banco, Magdalena, escribió La Piragua y El Pescador, cumbias icónicas colombianas. A comienzos de su carrera, Barros no interpretaba los ritmos tradicionales de su región. Esta música de pescadores, músicos empíricos que aún recitan décimas a las orillas del río Magdalena, no era un ritmo aceptado por las clases media y alta de ese tiempo. Pero al ver que estos ritmos populares pegaban, cambió de rumbo su carrera musical. En 1970 realizó el primer festival de cumbia en El Banco, siendo juez y parte del mismo. Sus hijas, junto a las elites banqueñas, continúan realizando el festival cada año. Mientras el puerto principal se adorna para impresionar a las autoridades invitadas al festival, a pocas cuadras del lugar, los barrios más olvidados siguen siendo extorsionados por parte de pequeños grupos armados.

Ivan Kashinksy / Ingrid Cifuentes baila con velas mientras personas tocan gaitas y tambores y bailan cumbia en la plaza principal, el 13 de agosto de 2022, en San Jacinto, Bolívar, Colombia, durante el Festival Nacional Autóctono de Gaitas. La gaita es un instrumento tradicional hecho de cactus y está ligada a los orígenes de la cumbia.

Esta cobertura se realizó con el apoyo del programa National Geographic Explorer. Karla Gachet e Iván Kashinsky son fotoperiodistas radicados en Los Ángeles, California. Puedes ver más del trabajo de Karla en su sitio web, karlagachet.com , o en Instagram en @kchete77. El trabajo de Iván está disponible en su sitio web, ivankphoto.com , o en Instagram en @ivankphoto



